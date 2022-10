Balade nature : Le monde des racines et découverte des champignons Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Catégorie d’évènement: Saint-Geniez-ô-Merle

Balade nature : Le monde des racines et découverte des champignons Saint-Geniez-ô-Merle, 28 octobre 2022, Saint-Geniez-ô-Merle. Balade nature : Le monde des racines et découverte des champignons

Saint-Geniez-ô-Merle

2022-10-28 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-28 16:30:00 16:30:00 Saint-Geniez-ô-Merle Corrze Saint-Geniez-ô-Merle Philippe Faury, amoureux de la nature vous invite à célébrer l’automne lors d’une promenade qui vous invitera à découvrir les champignons et leurs petits secrets.

À partir de 8 ans.

Réservation obligatoire : http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet Saint-Geniez-ô-Merle

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Geniez-ô-Merle Autres Lieu Saint-Geniez-ô-Merle Adresse Saint-Geniez-ô-Merle Ville Saint-Geniez-ô-Merle lieuville Saint-Geniez-ô-Merle

Balade nature : Le monde des racines et découverte des champignons Saint-Geniez-ô-Merle 2022-10-28 was last modified: by Balade nature : Le monde des racines et découverte des champignons Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle 28 octobre 2022

Saint-Geniez-ô-Merle