[Balade Nature] Le long du chemin bleu coule le Cousin Avallon, 28 juillet 2022, Avallon.

[Balade Nature] Le long du chemin bleu coule le Cousin

Avallon Yonne

2022-07-28 – 2022-07-28

Avallon

Yonne

EUR Venez découvrir les richesses naturelles de la vallée du Cousin au détour d’une balade le long du Cousin, sur le chemin bleu. Cette balade permettra de rencontrer les espèces emblématiques de la rivière et de ses rives et d’aborder les travaux de restauration de la continuité écologique entrepris par le Parc du Morvan et la ville d’Avallon afin de préserver au mieux ces espèces.

RDV : Parking de Cousin-la-Roche

Km : environ 3 km

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la météo et à la marche.

Animation soumise au respect des règles sanitaires et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19

Avallon

