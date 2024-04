Balade nature le long du canal Poulhibet Mûr de Bretagne Guerlédan, dimanche 21 avril 2024.

Balade nature le long du canal Poulhibet Mûr de Bretagne Guerlédan Côtes-d’Armor

Sortie Nature » Biodiversité » dimanche 21 avril 2024 de 14h00 à 17h00 pour la 2ème animation du printemps à la maison éclusière de Poulhibet.

Edwige RENAUD, animatrice nature, fera découvrir la flore et la faune de printemps au bord du Canal de Nantes à Brest.

Seules 25 personnes pourront y participer, les inscriptions sont obligatoires le plus rapidement possible pour cheminer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Poulhibet Mûr de Bretagne Maison éclusière

Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne identiterre22@gmail.com

L’événement Balade nature le long du canal Guerlédan a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de tourisme Bretagne Centre