Tourcoing Médiathèque André Malraux Nord, Tourcoing Balade nature le long du canal de Tourcoing Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Balade nature le long du canal de Tourcoing Médiathèque André Malraux, 2 octobre 2021, Tourcoing. Balade nature le long du canal de Tourcoing

Médiathèque André Malraux, le samedi 2 octobre à 14:30

Profitez en famille d’une promenade au bord du canal pour observer la faune et la flore locales avec un guide de la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature de Roubaix. Départ de la médiathèque André Malraux. Ce projet est financé par l’Etat pour les quartiers “Politique de la Ville”, les places seront donc attribuées prioritairement aux habitants de ces quartiers.

Gratuit, sur réservation. Balade parents/enfants à partir de 6 ans.

Profitez en famille d’une promenade au bord du canal pour observer la faune et la flore locales avec un guide de la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature. Départ de la médiathèque A. Malraux. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque André Malraux Tourcoing