Balade nature : l’aurore au domaine des Grands Prés Saint-Agnan, 2 août 2022, Saint-Agnan.

Balade nature : l’aurore au domaine des Grands Prés Parking Domaine des grands Prés Saint-Agnan

2022-08-02 07:00:00 – 2022-08-02 09:30:00 Parking Domaine des grands Prés

Saint-Agnan 58230

0 0 EUR Venez à la rencontre de la faune au petit matin et profitez de l’ambiance de l’aurore au lac de SaintAgnan ! Découvrez un des 12 sites de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan, un circuit de découverte agréable et varié. Entre forêt, tourbière et lac le dépaysement est au rendez-vous.

contact@parcdumorvan.org +33 3 86 78 79 57

Parking Domaine des grands Prés Saint-Agnan

