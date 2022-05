Balade nature “Laissons parler la nature “, 11 août 2022, .

Balade nature “Laissons parler la nature ”

2022-08-11 – 2022-08-11

Et si nous prenions le temps ? Et si nous faisions silence ? Le temps d’une balade guidée inédite, ouverte à tous et ne nécessitant aucune connaissance préalable, à un rythme volontairement ralenti, apprenons à faire silence en soi et autour de soi, pour apprécier pleinement la rencontre avec la nature. Votre guide utilisera uniquement la langue des signes française pour préserver le silence, aiguiser vos sens à l’observation et vous initier à ce beau langage très expressif.

