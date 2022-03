Balade nature La vie d’un arbre mort Donnezac, 7 mai 2022, Donnezac.

Balade nature La vie d’un arbre mort Donnezac

2022-05-07 16:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

Donnezac Gironde Donnezac

4 4 EUR Lors d’une balade sur les sentiers de randonnée en forêt, venez découvrir la vie des arbres morts. Ces derniers servent d’habitat et de nourriture à de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont essentielles au processus de décomposition des arbres et des branches tombées à terre. Ils favorisent également le maintien de la biodiversité et boucle le cycle biologique des forêts.

Venez découvrir le fonctionnement de cet écosystème et respirez la nature qui vous entoure.

©Manfred Antranias Zimmer de Pixabay

Donnezac

