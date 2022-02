Balade nature ‘La vie des Arbres’ Donnezac, 19 mars 2022, Donnezac.

Balade nature ‘La vie des Arbres’ Donnezac

2022-03-19 14:30:00 – 2022-03-19 17:00:00

Donnezac Gironde Donnezac

EUR 0 0 Pour qu’à vos yeux, les forêts deviennent un lieu magique, empreint de mystères et de sagesse, et pour que vous ne les voyiez plus comme un espace de production de bois, venez découvrir la vie des arbres lors de cette sortie riche en découvertes.

Lors de cette balade organisée dans le cadre de la Journée internationale des forêts, prenez le temps de contempler et de ressentir ce qui vous entoure.

+33 5 57 58 47 79

©JIF

Donnezac

