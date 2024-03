BALADE NATURE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES AVEC LE CPIE Gigean, mardi 13 août 2024.

Venez découvrir le ciel autour de petits jeux des moments d’échanges.

Utilisées depuis bien longtemps pour s’orienter les constellations regorgent de mystères. Venez découvrir le ciel autour de petits jeux des moments d’échanges. Moment idéal pour observer les étoiles filantes, combien en dénombrerez vous ?



Présentation CPIE L’association a pour objet le développement et la valorisation des initiatives pour la transition écologique du territoire.

La richesse de l’association provient de son fonctionnement en réseau avec des membres ½uvrant dans des domaines variés et complémentaires tels que l’éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), la culture, la formation, l’agriculture, la conchyliculture, la pêche, la biodiversité, la médiation scientifique, ou la découverte par le sport de pleine nature.

8 8 EUR.

Début : 2024-08-13 20:00:00

fin : 2024-08-13 23:00:00

Gigean 34770 Hérault Occitanie c.viaud@cpiebassindethau.fr

L’événement BALADE NATURE LA TÊTE DANS LES ÉTOILES AVEC LE CPIE Gigean a été mis à jour le 2024-03-04 par OT ARCHIPEL DE THAU SETE