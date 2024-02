BALADE NATURE LA QUETE AUX ORTHOPTERES AVEC LE CPIE Mireval, mardi 22 octobre 2024.

BALADE NATURE LA QUETE AUX ORTHOPTERES AVEC LE CPIE Mireval Hérault

D’intriguants petits être sautants et volants.

Les orthoptères, ces petits êtres sautant et volants sont intriguant… Où vivent-ils ? Que mangent-ils ? Fermez les yeux et laissez-vous guider par leurs chants vibrants… Venez découvrir leur milieu de vie, apprendre à les attraper sans les blesser, puis à distinguer un criquet d’une sauterelle ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-22 14:00:00

fin : 2024-10-22 16:00:00

Mireval 34110 Hérault Occitanie c.viaud@cpiebassindethau.fr

