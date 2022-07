[Balade nature] : La nature en dormance dans les Gorges de la Canche Roussillon-en-Morvan Roussillon-en-Morvan Catégories d’évènement: Roussillon-en-Morvan

Saône-et-Loire Roussillon-en-Morvan EUR Cette balade en forêt suit une portion de la rivière de la Canche, encore sauvage, qui se faufile dans des gorges granitiques. La variété des conditions écologiques permet la présence d’une biodiversité particulière et variée dans ce site Natura 2000. Au fil du sentier parfois imperceptible, le long du cours d’eau, les animateurs vous emmèneront à la rencontre des gorges. RDV : parking du hameau de la Verrerie, près de la D978

Km : 2-3 km

