[Balade nature] : la nature en dormance à Saint-Brisson

2022-10-25

Date : 25 octobre 2022

Horaires : 14h-16h

RDV : Maison du Tourisme du Parc

KM : 1,5

En automne, animaux et végétaux se préparent à l’hiver. Chacun utilise des stratégies différentes pour pouvoir affronter les rigueurs hivernales. Hibernation, chutes des feuilles, enfouissement… A chaque espèce sa technique.

Le temps d’une après-midi, partons à la découverte de cette nature en dormance et apprenons à mieux la connaître.

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la météo et à la marche.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Saint-Brisson

