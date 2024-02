Balade nature / la boucle du marais espace culturel du Houlme Briouze, vendredi 26 juillet 2024.

Balade nature / la boucle du marais espace culturel du Houlme Briouze Orne

Au coeur d’un milieu naturel composé de mares, de tourbières, de roselières et de bois tourbeux, découvrez, tout au long des 7 km, toutes les facettes de la plus grande zone humide de l’Orne son histoire, les espèces protégées, la gestion et le cheptel…

Dès 10 ans

espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé

Briouze 61220 Orne Normandie contact@cpie61.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 09:30:00

fin : 2024-07-26 12:30:00



L’événement Balade nature / la boucle du marais Briouze a été mis à jour le 2024-01-31 par Flers agglo