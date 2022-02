Balade nature : la boucle autour du marais du Grand Hazé Briouze Briouze Catégories d’évènement: Briouze

Orne

Balade nature : la boucle autour du marais du Grand Hazé Briouze, 9 octobre 2022, Briouze. Balade nature : la boucle autour du marais du Grand Hazé devant l’espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé Briouze

2022-10-09 13:30:00 13:30:00 – 2022-10-09 16:30:00 16:30:00 devant l’espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé

Briouze Orne Briouze Tout au long des nouveaux cheminements (7 km), parcourez mares, bois tourbeux, prairies humides et roselières : géologie, Histoire, espèces protégées, gestion pastorale, oiseaux…, le marais n’aura plus de secrets pour vous ! Dés 8 ans

Chaussures de marche. Tout au long des nouveaux cheminements (7 km), parcourez mares, bois tourbeux, prairies humides et roselières : géologie, Histoire, espèces protégées, gestion pastorale, oiseaux…, le marais n’aura plus de secrets pour vous ! Dés 8 ans

Chaussures… contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 65 Tout au long des nouveaux cheminements (7 km), parcourez mares, bois tourbeux, prairies humides et roselières : géologie, Histoire, espèces protégées, gestion pastorale, oiseaux…, le marais n’aura plus de secrets pour vous ! Dés 8 ans

Chaussures de marche. devant l’espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé Briouze

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Briouze, Orne Autres Lieu Briouze Adresse devant l'espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé Ville Briouze lieuville devant l'espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé Briouze Departement Orne

Briouze Briouze Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briouze/

Balade nature : la boucle autour du marais du Grand Hazé Briouze 2022-10-09 was last modified: by Balade nature : la boucle autour du marais du Grand Hazé Briouze Briouze 9 octobre 2022 Briouze Orne

Briouze Orne