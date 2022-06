BALADE NATURE : INITIATION À LA PHOTO DES INSECTES, 30 juillet 2022, .

BALADE NATURE : INITIATION À LA PHOTO DES INSECTES



2022-07-30 – 2022-07-30

Initiation à la macro et Proxiphotographie. Lors de cette initiation, seront abordés les aspects matériels, les techniques et astuces qui vous permettront de bien débuter et d’obtenir rapidement des clichés qui sortent du lot. Niveau prérequis : avoir son matériel photo et être familier avec les réglages de baseI

Initiation animée par Armand Jacobs

Inscription obligatoire au 02 40 88 00 87

dernière mise à jour : 2022-06-20 par