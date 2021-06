BALADE NATURE : INITIATION A LA BOTANIQUE Sturzelbronn, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sturzelbronn.

BALADE NATURE : INITIATION A LA BOTANIQUE 2021-07-03 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-03 17:00:00 17:00:00

Sturzelbronn Moselle Sturzelbronn

Initiation à la botanique autour du camping du Muhlenbach.

Apprenez à reconnaître les plantes, arbustes et arbres ; découvrez l’histoire de l’évolution et les grandes familles végétales.

Votre animateur vous parlera également des plantes comestibles et toxiques, ainsi que de leurs usages et vous apprendra à les récolter et les utiliser.

Sur réservation.

henrifischer67@gmail.com +33 6 83 17 14 79

