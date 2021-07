Balade nature initiation à la botanique Dossenheim-sur-Zinsel, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Dossenheim-sur-Zinsel.

Balade nature initiation à la botanique 2021-07-04 – 2021-07-04

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin Dossenheim-sur-Zinsel

THEMATIQUES PROPOSEES:

– Reconnaitre les plantes, les arbustes, les arbres.

– L’histoire de l’évolution et les grandes familles végétales.

– Comestibilité et toxicité, usages anciens ou en survie.

– Apprendre à les récolter et les utiliser.

Initiation à la botanique

+33 6 83 17 14 79

