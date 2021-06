BALADE NATURE : INITIATION A LA BOTANIQUE Bitche, 27 juin 2021-27 juin 2021, Bitche.

BALADE NATURE : INITIATION A LA BOTANIQUE 2021-06-27 – 2021-06-27

Bitche Moselle Bitche

Initiation à la botanique autour de l’étang de Hasselfurth.

Apprenez à reconnaître les plantes, arbustes et arbres ; découvrez l’histoire de l’évolution et les grandes familles végétales.

Votre animateur vous parlera également des plantes comestibles et toxiques, ainsi que de leurs usages et vous apprendra à les récolter et les utiliser.

Sur réservation.

