4 4 EUR Sur les chemins de randonnée, accompagné d’un guide nature et d’un guide historien, partez à la découverte de la nature qui vous entoure. Apprenez à observer et écouter tous ses secrets …

Symbolisant traditionnellement l’arrivée du printemps, l’hirondelle rustique ou des fenêtres est un oiseau que tout le monde connaît. Souvent confondu avec nos hirondelles à cause de sa silhouette similaire, le martinet noir n’en est pourtant pas une ! Saurez-vous les reconnaître ?

Crise du logement, modernisation du bâti, pesticides … C’était mieux avant ! Hirondelles et martinets en grève ! Découvrez également lors de cette balade les interactions entre les changements de l’homme sur l’habitat et l’évolution de ces espèces.

Balade soutenue par le Département de la Gironde

