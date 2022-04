Balade nature gourmande Perros-Guirec, 28 juin 2022, Perros-Guirec.

Balade nature gourmande Perros-Guirec

2022-06-28 09:30:00 – 2022-06-28 11:30:00

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Partez à la découverte des paysages et des produits du terroir de la côte de granit rose… Allier plaisir gustatif et protection de nos ressources naturelles.

Balade sur le sentier des douaniers accompagnée d’un garde du littoral qui s’achève au marché de Ploumanac’h et la rencontre de ses producteurs locaux.

Infos pratiques :

Le retour s’effectuera en transport en commun local, prix du ticket 1,20€ , prévoyez l’appoint.

RDV à la plage de Trestraou en face du palais de congrès.

Prévoir des chaussures de marches, vêtements adéquats et de l’eau.

Distance 6 km, facile

Tout public

Dates :

Les 26/04, 3/05, 28/06, 19/07, 2/08, 16/08, 30/08 et 6/09 à 9h30. Durée 2h

Tarif : 7,20 €

Contact :

Maison du littoral 02 96 91 62 77 – lamaisondulittoral@perros-guirec.com

Annulation possible en cas de très mauvais temps

Partez à la découverte des paysages et des produits du terroir de la côte de granit rose… Allier plaisir gustatif et protection de nos ressources naturelles.

Balade sur le sentier des douaniers accompagnée d’un garde du littoral qui s’achève au marché de Ploumanac’h et la rencontre de ses producteurs locaux.

Infos pratiques :

Le retour s’effectuera en transport en commun local, prix du ticket 1,20€ , prévoyez l’appoint.

RDV à la plage de Trestraou en face du palais de congrès.

Prévoir des chaussures de marches, vêtements adéquats et de l’eau.

Distance 6 km, facile

Tout public

Dates :

Les 26/04, 3/05, 28/06, 19/07, 2/08, 16/08, 30/08 et 6/09 à 9h30. Durée 2h

Tarif : 7,20 €

Contact :

Maison du littoral 02 96 91 62 77 – lamaisondulittoral@perros-guirec.com

Annulation possible en cas de très mauvais temps

Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-04-11 par