Balade nature / Gestion écologique du Marais Briouze, 19 septembre 2021, Briouze. Balade nature / Gestion écologique du Marais 2021-09-19 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00 Le Marais du Grand Hazé Devant l’Espace culturel du Houlme

Briouze Orne Briouze Journées du Patrimoine

Le marais du Grand Hazé fait l’objet d’une attention particulière afin de mieux connaître et conserver ses richesses naturelles exceptionnelles. Suivez le technicien-gestionnaire du site à travers le marais afin qu’il vous présente les actions menées : suivi des espèces protégées, actions de gestion, pâturage et cheptel, gestion hydraulique… Journées du Patrimoine

+33 2 33 62 34 65

