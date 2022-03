[Balade nature – Fréquence grenouille] L’étang Taureau se révèle sous vos crayons Saint-Brisson, 21 avril 2022, Saint-Brisson.

[Balade nature – Fréquence grenouille] L’étang Taureau se révèle sous vos crayons Saint-Brisson

2022-04-21 – 2022-04-21

Saint-Brisson Nièvre Saint-Brisson

EUR [Balade nature – Fréquence grenouille] L’étang Taureau se révèle sous vos crayons

Résumé : Munissez-vous d’un carnet et de crayons et venez découvrir autrement le site de l’étang Taureau et sa biodiversité. Classé Natura 2000 et Réserve naturelle régionale, l’étang se révélera sous vos crayons. La balade sera ponctuée de courts arrêts dédiés aux croquis et aux explications naturalistes.

Lieu de rendez-vous donné à l’inscription

Balade de deux kilomètres environ

À partir de 7 ans

Gratuit dans le cadre de Fréquence grenouille.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la météo et à la marche, ainsi que de quoi faire des croquis (papier, crayons).

Saint-Brisson

