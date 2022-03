[Balade nature – Fréquence grenouille] Les prairies humides paratourbeuses de Montour Brassy, 20 avril 2022, Brassy.

[Balade nature – Fréquence grenouille] Les prairies humides paratourbeuses de Montour Brassy

2022-04-20 – 2022-04-20

Brassy Nièvre Brassy

[Balade nature – Fréquence grenouille] Les prairies humides paratourbeuses de Montour

Venez vous balader au milieu des prairies paratourbeuses de Montour afin d’y observer la biodiversité qu’elles accueillent. Accompagnés de l’animatrice Natura 2000 et du fidèle troupeau des vaches Highland, vous en apprendrez plus sur l’histoire et la gestion de cette prairie et sur les espèces que l’on y trouve.

De 14h à 16h30, lieu de rendez-vous donné au moment de la réservation.

Nombre de kilomètres de la balade : environ 2 km

Gratuit dans le cadre de Fréquence grenouille.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir des vêtements chauds et de pluie ainsi que des chaussures adaptées à la marche.

