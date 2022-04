[Balade nature] Fragile Tourbière, les sources de l’Yonne Glux-en-Glenne Glux-en-Glenne Catégories d’évènement: Glux-en-Glenne

Nièvre

[Balade nature] Fragile Tourbière, les sources de l'Yonne Glux-en-Glenne
2022-04-19

2022-04-19 – 2022-04-19

Glux-en-Glenne Nièvre Glux-en-Glenne EUR [Balade nature] Fragile Tourbière, les sources de l’Yonne Les tourbières sont des milieux à la fois riches et fragiles en terme de biodiversité. Ces milieux nous permettent aussi de voyager dans le temps grâce à l’étude des pollens et de découvrir sa lente évolution. Alors êtes vous prêts à remonter le temps ? Lieu de rdv donné au moment de l’inscription

Gratuit, en partenariat avec le Conseil Départemental de la Nièvre

De 14h00 à 16h00

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org Prévoir des vêtements de pluie ainsi que des chaussures adaptées. Animation soumise au respect des règles sanitaires (masque obligatoire) et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19 [Balade nature] Fragile Tourbière, les sources de l’Yonne Les tourbières sont des milieux à la fois riches et fragiles en terme de biodiversité. Ces milieux nous permettent aussi de voyager dans le temps grâce à l’étude des pollens et de découvrir sa lente évolution. Alors êtes vous prêts à remonter le temps ? Lieu de rdv donné au moment de l’inscription

