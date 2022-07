Balade Nature Fierville-les-Mines Fierville-les-Mines Catégories d’évènement: Fierville-les-Mines

2022-07-21 10:30:00 – 2022-07-21 12:00:00

Manche Fierville-les-Mines Une balade dans la nature, où les enfants devront remplir des missions ludiques tout au long du parcours. Un atelier où tous les sens seront en éveil pour une découverte pédagogique amusante de la nature.

Une balade dans la nature, où les enfants devront remplir des missions ludiques tout au long du parcours. Un atelier où tous les sens seront en éveil pour une découverte pédagogique amusante de la nature.

Réservation obligatoire moulinducotentin@lecotentin.fr +33 2 33 53 38 06 https://lecotentin.fr/moulin-vent-du-cotentin

