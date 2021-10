Fierville-les-Mines Fierville-les-Mines Fierville-les-Mines, Manche Balade nature Fierville-les-Mines Fierville-les-Mines Catégories d’évènement: Fierville-les-Mines

Manche

Balade nature Fierville-les-Mines, 3 novembre 2021, Fierville-les-Mines. Balade nature Fierville-les-Mines

2021-11-03 14:30:00 – 2021-11-03

Fierville-les-Mines Manche Après une balade autour du Moulin (suivant les conditions météo) pour découvrir le bocage et récolter des éléments naturels, les enfants fabriqueront une carte souvenir avec laquelle ils repartiront. Durée 1h30. A partir de 6 ans. Après une balade autour du Moulin (suivant les conditions météo) pour découvrir le bocage et récolter des éléments naturels, les enfants fabriqueront une carte souvenir avec laquelle ils repartiront. Durée 1h30. A partir de 6 ans. +33 2 33 53 38 04 Après une balade autour du Moulin (suivant les conditions météo) pour découvrir le bocage et récolter des éléments naturels, les enfants fabriqueront une carte souvenir avec laquelle ils repartiront. Durée 1h30. A partir de 6 ans. Fierville-les-Mines

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Fierville-les-Mines, Manche Autres Lieu Fierville-les-Mines Adresse Ville Fierville-les-Mines lieuville Fierville-les-Mines