La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 12 février 2022 à 14:30

Balade – Sciences Tout public, dès 6 ans (distance : moins de 3 km) La balade aura lieu dans la forêt de Bois d’Arcy. Le lieu exact sera transmis par La Commanderie quelques jours avant la balade. La forêt en hiver se dévoile… Lors d’une balade dans le Bois de la Cranne, vous observerez les arbres qui vous entourent : ont-ils froid l’hiver ? Comment réagissent-ils aux attaques des autres habitants de la forêt ? Sont-ils tous concurrents ou ont-ils besoin des uns et des autres ? Nous répondrons à ces questions durant notre randonnée et apprendrons à observer. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Balade – Sciences Avec Solen Boivin, Sorties nature 78 La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T14:30:00 2022-02-12T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT