Balade nature famille : Un monde minuscule Belmont, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Belmont.

Balade nature famille : Un monde minuscule 2021-07-13 14:30:00 – 2021-07-13 20:00:00

Belmont Bas-Rhin Belmont

EUR La nature regorge de petites bêtes qui tantôt se cachent, tantôt se dévoilent au grand jour. Découvrez ces merveilles de la nature en milieu montagne et suivez votre guide qui vous accompagnera dans l’immersion et l’observation du microcosmos. Promenade guidée en famille pour découvrir le patrimoine naturel du Champ du Feu, site emblématique du massif des Vosges. Enfants à partir de 6 ans – tenue adaptée au terrain montagne et à la météo – pique-nique tiré du sac – accès toilettes du chalet du Champ du Feu.

+33 6 76 84 34 53

La nature regorge de petites bêtes qui tantôt se cachent, tantôt se dévoilent au grand jour. Découvrez ces merveilles de la nature en milieu montagne et suivez votre guide qui vous accompagnera dans l’immersion et l’observation du microcosmos. Promenade guidée en famille pour découvrir le patrimoine naturel du Champ du Feu, site emblématique du massif des Vosges. Enfants à partir de 6 ans – tenue adaptée au terrain montagne et à la météo – pique-nique tiré du sac – accès toilettes du chalet du Champ du Feu.

dernière mise à jour : 2021-07-07 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche