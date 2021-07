Pontchâteau Pontchâteau Loire-Atlantique, Pontchateau BALADE NATURE : EXTRACTION DE MIEL Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchâteau Loire-Atlantique Pontchâteau Venez extraire votre miel et découvrir comment le nectar des fleurs devient miel.

Remise d’un pot de miel : 5€ par personne

Place limitée

