BALADE NATURE ET TRAITE DES CHEVRES

BALADE NATURE ET TRAITE DES CHEVRES, 20 juillet 2022, . BALADE NATURE ET TRAITE DES CHEVRES

2022-07-20 – 2022-07-20 Et après un goûter fermier, ce sera l’heure de ramener le troupeau de chèvres du pré, pour les nourrir et les traire. Assistez à la traite à la machine, et si vous le souhaitez essayez la traite à la main. Une balade familiale à travers la ferme, pour rencontrer les chèvres, les cochons et les chevaux dans les prés, explorer les champs, les marais observer les haies, la nature. Et après un goûter fermier, ce sera l’heure de ramener le troupeau de chèvres du pré, pour les nourrir et les traire. Assistez à la traite à la machine, et si vous le souhaitez essayez la traite à la main. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville