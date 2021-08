Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne Balade nature et spectacle “Une Poignée de Terre” au Château Loudenne ! Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Seurin-de-Cadourne

Balade nature et spectacle “Une Poignée de Terre” au Château Loudenne ! Saint-Seurin-de-Cadourne, 28 août 2021, Saint-Seurin-de-Cadourne. Balade nature et spectacle “Une Poignée de Terre” au Château Loudenne ! 2021-08-28 17:00:00 – 2021-08-28 21:00:00

Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde Partez à la découverte de la biodiversité des bords d’Estuaire au gré d’une balade nature guidée ! Cette balade sera suivie d’une présentation du Château Loudenne avec dégustation et d’un pique-nique avec vue sur l’Estuaire.

Laissez-vous ensuite embarquer, sous le ciel étoilé, par la nouvelle création de Jean-Philippe Ibos : “Une Poignée de Terre”. Ce spectacle explore les paradoxes de la relation Homme et Nature. L’acteur a revêtu le scaphandre d’une mission spatiale… Curieuse idée, comme anomalie dans le paysage… à la fois amusante et étrange. 17h – 19h : Balade nature en bord d’estuaire

19h – 20h30 : Présentation du Château Loudenne dégustations et pique-nique (possibilité de réserver son pique-nique auprès du château Loudenne ou pique-nique tiré du sac-à-dos)

+33 6 59 62 19 18

20h30 : Spectacle “Une Poignée de Terre” (durée 1h20 environ) Sur réservation uniquement AMGC dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Seurin-de-Cadourne Autres Lieu Saint-Seurin-de-Cadourne Adresse Ville Saint-Seurin-de-Cadourne lieuville 45.31971#-0.79281