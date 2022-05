BALADE NATURE ET SENSIBILISATION AUX CHANTS DES OISEAUX Hoste Hoste Catégories d’évènement: Hoste

Moselle

BALADE NATURE ET SENSIBILISATION AUX CHANTS DES OISEAUX Hoste, 7 mai 2022, Hoste. BALADE NATURE ET SENSIBILISATION AUX CHANTS DES OISEAUX Rue du Bourg Foyer Hoste

2022-05-07 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-07 11:30:00 11:30:00 Rue du Bourg Foyer

Hoste Moselle Hoste Organisée par le groupe local LPO “Pays des Lacs” – Balade nature autour de l’étang de Hoste à la découverte des oiseaux chanteurs. RDV au parking du foyer communal. Possibilité de faire un don à l’association GORNA. accuei@tourismefreyming-merlebach.fr +33 3 87 90 53 53 https://tourismefreyming-merlebach.fr/fr/bouger-se-divertir/agenda/ F. BLESZ

Rue du Bourg Foyer Hoste

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hoste, Moselle Autres Lieu Hoste Adresse Rue du Bourg Foyer Ville Hoste lieuville Rue du Bourg Foyer Hoste Departement Moselle

Hoste Hoste Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hoste/

BALADE NATURE ET SENSIBILISATION AUX CHANTS DES OISEAUX Hoste 2022-05-07 was last modified: by BALADE NATURE ET SENSIBILISATION AUX CHANTS DES OISEAUX Hoste Hoste 7 mai 2022 Hoste Moselle

Hoste Moselle