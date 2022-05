Balade Nature et pique-nique Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Balade Nature et pique-nique Bouxwiller, 12 juin 2022, Bouxwiller. Balade Nature et pique-nique Bouxwiller

2022-06-12 – 2022-06-12

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller EUR Henri FISCHER vous propose de partir à la découverte: – Des plantes, arbres et arbustes: j’aborderai l’histoire de leur évolution, les grandes familles botaniques, leur comestibilité ou toxicité, les usages anciens, comment les récolter et les utiliser… – Des insectes: nous observerons sûrement quelques spécimens, j’évoquerai leur classification en ordres… – Des oiseaux: nous entendrons probablement des chants d’oiseaux au fil de la balade, nous tenterons d’en reconnaître quelques-uns… Rendez-vous le 12 juin à 10h00 devant l’entrée de l’Hotel de Ville Distance: 7km – Durée approximative: 4h – Difficulté: moyenne Participation libre: vous donnez ce que vous voulez Prévoir de bonnes chaussures et un sac à dos avec votre repas. Balade Nature et pique-nique dans la réserve naturelle de la colline du Bastberg +33 6 83 17 14 79 Henri FISCHER vous propose de partir à la découverte: – Des plantes, arbres et arbustes: j’aborderai l’histoire de leur évolution, les grandes familles botaniques, leur comestibilité ou toxicité, les usages anciens, comment les récolter et les utiliser… – Des insectes: nous observerons sûrement quelques spécimens, j’évoquerai leur classification en ordres… – Des oiseaux: nous entendrons probablement des chants d’oiseaux au fil de la balade, nous tenterons d’en reconnaître quelques-uns… Rendez-vous le 12 juin à 10h00 devant l’entrée de l’Hotel de Ville Distance: 7km – Durée approximative: 4h – Difficulté: moyenne Participation libre: vous donnez ce que vous voulez Prévoir de bonnes chaussures et un sac à dos avec votre repas. Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Balade Nature et pique-nique Bouxwiller 2022-06-12 was last modified: by Balade Nature et pique-nique Bouxwiller Bouxwiller 12 juin 2022 Bas-Rhin Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin