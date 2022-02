Balade Nature et Patrimoines Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Balade Nature et Patrimoines Cambo-les-Bains, 3 septembre 2022, Cambo-les-Bains. Balade Nature et Patrimoines Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains

2022-09-03 – 2022-09-03 Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Au cours d’une balade facile, vous découvrirez les particularités écologiques du site : les milieux naturels, la faune et la flore. On vous parlera aussi de l’histoire du site de l’époque antique à nos jours : mine d’or, point stratégique ou bien parc à l’anglaise. Avec un naturaliste du CPIE.

Distance : 3.5 km.

Au cours d'une balade facile, vous découvrirez les particularités écologiques du site : les milieux naturels, la faune et la flore. On vous parlera aussi de l'histoire du site de l'époque antique à nos jours : mine d'or, point stratégique ou bien parc à l'anglaise. Avec un naturaliste du CPIE.

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains

