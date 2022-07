Balade nature et patrimoine Vouillon Vouillon Catégories d’évènement: Indre

Vouillon

Balade nature et patrimoine Vouillon, 4 août 2022, Vouillon. Balade nature et patrimoine

Vouillon Indre OT Champs d’Amour

2022-08-04 14:30:00 – 2022-08-04 Vouillon

Indre Vouillon Le jeudi 04 août à 14h30, profitez d’une balade nature et patrimoine à Vouillon, à la découverte de l’église Saint Saturnin, de la Croix Saint Georges ou encore du Chemin de la Bonde. Rendez-vous sur place (covoiturage possible au départ de Vatan, contactez-nous) ; prévoir des chaussures de marche. GRATUIT – sur inscription au 02 54 49 71 69 ou tourisme.champagneboischauts@orange.fr Préparez vos sorties d’été avec l’Office de Tourisme des Champs d’Amour, qui renouvelle ses jeudis-découvertes sur le territoire Champagne Boischauts. +33 2 54 49 71 69 Le jeudi 04 août à 14h30, profitez d’une balade nature et patrimoine à Vouillon, à la découverte de l’église Saint Saturnin, de la Croix Saint Georges ou encore du Chemin de la Bonde. Rendez-vous sur place (covoiturage possible au départ de Vatan, contactez-nous) ; prévoir des chaussures de marche. GRATUIT – sur inscription au 02 54 49 71 69 ou tourisme.champagneboischauts@orange.fr ot champs d’amour

Vouillon

dernière mise à jour : 2022-07-11 par OT Champs d’Amour

Détails Catégories d’évènement: Indre, Vouillon Autres Lieu Vouillon Adresse Vouillon Indre OT Champs d'Amour Ville Vouillon lieuville Vouillon Departement Indre

Vouillon Vouillon Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouillon/

Balade nature et patrimoine Vouillon 2022-08-04 was last modified: by Balade nature et patrimoine Vouillon Vouillon 4 août 2022 Vouillon Indre OT Champs d'Amour

Vouillon Indre