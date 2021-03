BALADE NATURE ET PATRIMOINE, 7 avril 2021-7 avril 2021, Fontès.

BALADE NATURE ET PATRIMOINE 2021-04-07 13:30:00 – 2021-04-07 15:30:00

Fontès 34320 Fontès

3 3 EUR À 13h30 et 15h30, lieu de rendez-vous fixé à la réservation, balade nature et patrimoine : « Autour de l’Olivier ». Laure et Bernard, oléiculteurs, oléologues spécialistes en dégustations, vous feront découvrir une oliveraie. Depuis plus de 2000 ans, la culture de l’olivier dessine et sculpte nos paysages grâce au travail de l’homme. À travers une belle oliveraie aux portes de Fontès, nous découvrirons la particularité de ce métier et la beauté de cet arbre si emblématique. Nous profiterons du cadre unique pour évoquer la symbolique et l’histoire de l’olivier. Par Laure et Bernard Charpentier – Choquin de l’association Aphyllante Randonnée, spécialisée dans les sorties commentées (botanique, faune, histoire, patrimoine, géologie, photos…). Prévoir eau (1 l par personne), chapeau et chaussures de marche.

Sur réservation obligatoire. Tarifs : 5€/adulte, 3€ réduit et 12€ tribu.

