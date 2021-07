Fontès Fontès Fontès, Hérault BALADE NATURE ET PATRIMOINE EN TROTTINETTE Fontès Fontès Catégories d’évènement: Fontès

Hérault

BALADE NATURE ET PATRIMOINE EN TROTTINETTE Fontès, 12 août 2021-12 août 2021, Fontès.

Fontès Hérault À 9h30, lieu de rendez-vous fixé à la réservation.

Au coeur des vignes, partez à l’aventure en trottinette électrique à la découverte du patrimoine et du terroir de Fontès, ses vignes, ses anciens volcans et ses points de vue à couper le souffle. La balade est accompagnée par Michel, éducateur sportif chez Terralada et de Laura, guide conférencière. Une dégustation de vins vous est proposée à la fin de la balade. Matériel fourni, prévoir une tenue adaptée, eau, chapeau et crème solaire. À partir de 12 ans ou 1,40m, savoir faire du vélo pour rouler avec sa TroT.

