Balade nature et patrimoine, 8 juillet 2022, .

Balade nature et patrimoine



2022-07-08 10:00:00 – 2022-07-08 12:30:00

EUR Sortie nature – Tout public.

Distance 2 km – Durée 2h30.

Découvrez les particularités écologiques du site: ses milieux, sa faune et sa flore. La balade révèle aussi l’histoire patrimoniale et économique des lieux et des hommes: chasse à la baleine, four à chaux, briqueterie, villa royale… jusqu’aux orientations écotouristiques actuelles.

Inscriptions obligatoires :

abbadia.cpie.accueil@hendaye.com ou 05 59 74 16 18

