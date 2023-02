Balade nature et imaginaire aux roches du Saut Roland Luitré-Dompierre Luitré-Dompierre Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Luitré-Dompierre

Balade nature et imaginaire aux roches du Saut Roland, 2 juillet 2023, Luitré-Dompierre Luitré-Dompierre. Balade nature et imaginaire aux roches du Saut Roland Luitré-Dompierre Ille-et-Vilaine

2023-07-02 09:30:00 – 2023-07-02 Luitré-Dompierre

Ille-et-Vilaine Luitré-Dompierre Le REEB, Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne est représenté aujourd’hui par plus de 120 structures ; parmi elles des associations, des collectivités territoriales, des établissements de formation, des travailleurs indépendants ; et plus de cinquante personnes individuelles qui font de l’éducation à l’environnement. Participez à la balade nature et imaginaire aux roches du Saut Roland à Luitré-Dompierre en réservant au 02 99 94 45 22. Luitré-Dompierre

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Luitré-Dompierre Autres Lieu Luitré-Dompierre Adresse Luitré-Dompierre Ille-et-Vilaine Ville Luitré-Dompierre Luitré-Dompierre lieuville Luitré-Dompierre Departement Ille-et-Vilaine

Balade nature et imaginaire aux roches du Saut Roland 2023-07-02 was last modified: by Balade nature et imaginaire aux roches du Saut Roland Luitré-Dompierre 2 juillet 2023 ille-et-vilaine Luitré-Dompierre Luitré-Dompierre Ille-et-Vilaine

Luitré-Dompierre Luitré-Dompierre Ille-et-Vilaine