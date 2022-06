Balade nature et découverte Saint-Sernin-du-Bois Saint-Sernin-du-Bois Catégories d’évènement: Saint-Sernin-du-Bois

Saône-et-Loire

Balade nature et découverte Saint-Sernin-du-Bois, 2 juillet 2022, Saint-Sernin-du-Bois. Balade nature et découverte

Place de la tour et de la mairie Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

2022-07-02 – 2022-07-02 Saint-Sernin-du-Bois

Balade nature et découverte dans un village de caractère et en 2 étapes. 6 km le matin, repas tiré du sac le midi et 4 km l'après-midi. Balade accompagnée tout au long du parcours par Gilbert BROCHOT président des amis de St Sernin qui fera les commentaires sur le patrimoine. A l'arrivée visite du musée de la Tour et verre de l'amitié. serge.pocheron@orange.fr +33 3 85 55 24 18

