Chavannes Cher Chavannes Animation organisée par CPIE BRENNE BERRY. Prévoir un kit aquarelle si possible Profitez d’une balade familiale au cœur du marais de Chavannes et créez un carnet de voyage à cette occasion. tourisme@departement18.fr +33 2 54 39 23 43 Animation organisée par CPIE BRENNE BERRY. Prévoir un kit aquarelle si possible Office de Tourisme de Lignières

