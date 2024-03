Balade nature et atelier cuisine de plantes Bourg de Batz 44740 Batz sur mer Batz sur mer, samedi 20 avril 2024.

Balade nature & atelier cuisine de plantes – 10h à 12h30 La guide Fanny CHAIGNEAU propose une balade nature guidée à la découverte des plantes sauvages de Batz-sur-Mer, puis un atelier qui pe… Samedi 20 avril, 10h00 Bourg de Batz 44740 Batz sur mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:30:00+02:00

Balade nature & atelier cuisine de plantes – 10h à 12h30

La guide Fanny CHAIGNEAU propose une balade nature guidée à la découverte des plantes sauvages de Batz-sur-Mer, puis un atelier qui permettra de les cuisiner et les déguster en amuse-bouche.

>> Inscription auprès de Fanny Chaigneau : 06.59.32.67.39

fchaigneau@outlook.fr

