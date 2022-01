[Balade nature] Entre tourbière & climat Arleuf Arleuf Catégories d’évènement: Arleuf

Arleuf Nièvre EUR Un lézard qui ne pond pas d’œufs, une petite plante carnivore aux feuilles gluantes, de la tourbe… et si toutes ces richesses avaient à voir avec le climat ? En participant au jeu de la « fresque du climat » puis en déambulant sur les sentiers de l’étang de Préperny, vous découvrirez pourquoi ces zones humides sont si précieuses. Durée : 1h30 (15h00 – 16h30)

Km : (0.5)

RDV à Arleuf à l’étang de Préperny (Parking du chalet de Préperny)

