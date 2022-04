[Balade nature] “Entre prairies et forêts : la boucle des sapins de Noël” Champeau-en-Morvan Champeau-en-Morvan Catégories d’évènement: Champeau-en-Morvan

Côte-d'Or

[Balade nature] "Entre prairies et forêts : la boucle des sapins de Noël" Champeau-en-Morvan, 22 avril 2022, Champeau-en-Morvan.

2022-04-22 10:00:00 – 2022-04-22 15:00:00

Champeau-en-Morvan Côte-d’Or Champeau-en-Morvan EUR [Balade nature] “Entre prairies et forêts : la boucle des sapins de Noël” Partons à la découverte de paysages typiques du Morvan. En arpentant les chemins nous découvrirons forêts, prairies, bocages et plans d’eaux. L’occasion de nous intéresser de plus près à la biodiversité que ces paysages abritent. Cette balade sera ponctuée d’explications et d’animations.

En cours de route, nous ferons une pause bien méritée pour nous restaurer.

En partenariat avec le Conseil Départemental de Côte d’Or Lieu de rendez-vous donné au moment de l’inscription

Animation gratuite

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

