BLONVILLE-SUR-MER Paléospace Blonville-sur-Mer Balade nature : entre plage et marais Paléospace BLONVILLE-SUR-MER Catégorie d’évènement: Blonville-sur-Mer

Balade nature : entre plage et marais Paléospace, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, BLONVILLE-SUR-MER. Balade nature : entre plage et marais

du jeudi 15 juillet au mardi 17 août à Paléospace

Le marais de Blonville-Villers se dévoile. Lien entre la terre et la mer, le marais côtier est un territoire avec une faune et une flore particulière. Lors de cette visite, découvrez les oiseaux, les mammifères, les insectes, les plantes qui compose ce paysage unique. (2-3km/2h) – Niveau 1

Tarif de base 8,50€ Tarif enfant 7,50€

Le marais de Blonville-Villers se dévoile. Lien entre la terre et la mer, le marais côtier est un territoire avec une faune et une flore particulière. Lors de cette visite, découvrez les oiseaux,… Paléospace 14910,BLONVILLE-SUR-MER BLONVILLE-SUR-MER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T12:00:00 2021-07-15T14:00:00;2021-08-17T12:00:00 2021-08-17T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Blonville-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Paléospace Adresse 14910,BLONVILLE-SUR-MER Ville BLONVILLE-SUR-MER lieuville Paléospace BLONVILLE-SUR-MER