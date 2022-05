Balade nature, entre courant et forêt Sainte-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Balade nature, entre courant et forêt Sainte-Eulalie-en-Born, 5 juillet 2022, Sainte-Eulalie-en-Born. Balade nature, entre courant et forêt Rue du Lavoir Mairie Sainte-Eulalie-en-Born

2022-07-05 – 2020-07-21 Rue du Lavoir Mairie

Sainte-Eulalie-en-Born Landes 0 0 EUR Balade nature « Entre courant et forêt » : un circuit étonnant par ses reliefs et sa diversité paysagère, pour découvrir un territoire riche d’une histoire unique ! – RV 9h parking mairie

– Durée 2h30 – tout public

– Réservation obligatoire au : 06 12 41 59 51

