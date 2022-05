Balade nature, entre courant et forêt, la nature révélée Sainte-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Sainte-Eulalie-en-Born

Balade nature, entre courant et forêt, la nature révélée Sainte-Eulalie-en-Born, 24 mai 2022, Sainte-Eulalie-en-Born. Balade nature, entre courant et forêt, la nature révélée Rue du Lavoir Place de la Mairie Sainte-Eulalie-en-Born

2022-05-24 – 2022-05-24 Rue du Lavoir Place de la Mairie

Sainte-Eulalie-en-Born Landes EUR 0 0 Découvrez une nature unique et une histoire atypique, celle de nos Étangs, de notre Courant, de nos forêts… * Entre courant et forêt, la nature révélée Une immersion au plus près d’une biodiversité d’exception où faune et flore s’épanouissent en un équilibre fragile… Entre émerveillement et humilité, l’envie de partager mais aussi de préserver ces richesses s’impose peu à peu… Des balades revigorantes pour tous les goûts et tous les âges ! ! Plusieurs choix de balades thématiques Inscriptions obligatoires : 06 12 41 59 51 Prévoir chaussures fermées et pantalon, chapeau, eau, anti moustique…

Maximum 10 personnes Découvrez une nature unique et une histoire atypique, celle de nos Étangs, de notre Courant, de nos forêts… * Entre courant et forêt, la nature révélée Une immersion au plus près d’une biodiversité d’exception où faune et flore s’épanouissent en un équilibre fragile… Entre émerveillement et humilité, l’envie de partager mais aussi de préserver ces richesses s’impose peu à peu… Des balades revigorantes pour tous les goûts et tous les âges ! ! Plusieurs choix de balades thématiques Inscriptions obligatoires : 06 12 41 59 51 Prévoir chaussures fermées et pantalon, chapeau, eau, anti moustique…

Maximum 10 personnes Découvrez une nature unique et une histoire atypique, celle de nos Étangs, de notre Courant, de nos forêts… * Entre courant et forêt, la nature révélée Une immersion au plus près d’une biodiversité d’exception où faune et flore s’épanouissent en un équilibre fragile… Entre émerveillement et humilité, l’envie de partager mais aussi de préserver ces richesses s’impose peu à peu… Des balades revigorantes pour tous les goûts et tous les âges ! ! Plusieurs choix de balades thématiques Inscriptions obligatoires : 06 12 41 59 51 Prévoir chaussures fermées et pantalon, chapeau, eau, anti moustique…

Maximum 10 personnes Rue du Lavoir Place de la Mairie Sainte-Eulalie-en-Born

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sainte-Eulalie-en-Born Autres Lieu Sainte-Eulalie-en-Born Adresse Rue du Lavoir Place de la Mairie Ville Sainte-Eulalie-en-Born lieuville Rue du Lavoir Place de la Mairie Sainte-Eulalie-en-Born Departement Landes

Sainte-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-eulalie-en-born/

Balade nature, entre courant et forêt, la nature révélée Sainte-Eulalie-en-Born 2022-05-24 was last modified: by Balade nature, entre courant et forêt, la nature révélée Sainte-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born 24 mai 2022 Landes sainte eulalie en born

Sainte-Eulalie-en-Born Landes