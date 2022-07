[Balade nature] : « Entre bois et rivière : la boucle de la Motte-Ternant » Emplacement: La-Motte-Ternant La Motte-Ternant La Motte-Ternant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

2022-08-05 08:30:00 – 2022-08-05 14:00:00 La Motte-Ternant

Côte-d’Or La Motte-Ternant EUR Partons à la découverte de paysages typiques du Morvan. En arpentant les chemins nous découvrirons forêts, prairies, bocages et plans d’eaux. L’occasion de nous intéresser de plus près à la biodiversité que ces paysages abritent. Cette balade sera ponctuée d’explications et d’animations. En cours de route, nous ferons une pause bien méritée pour nous restaurer.

De : 8h30 à 14h00

RDV devant la Mairie de la Motte-Ternant

Km : 9.4

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

Prévoir de l'eau, un repas, des vêtements de pluie et chaussures de randonnée Animation soumise au respect des règles sanitaires (masque obligatoire) et à l'évolution de l'épidémie de COVID-19

