Balade nature en ville Villé, 16 juillet 2022

La nature s'en donne à cœur joie en plein cœur de Villé. Faites connaissance avec cette biodiversité souvent insoupçonnée qui permet de lutter contre les ilots de chaleur et de reconnecter les milieux naturels entre eux. Cet atelier découverte est réalisé en partenariat avec la Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace Centrale.

+33 7 85 91 42 36

