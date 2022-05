Balade nature en stand up paddle

Balade nature en stand up paddle, 10 août 2022, . Balade nature en stand up paddle

2022-08-10 – 2022-08-10 Une balade en paddle pour des enfants de 10 à 14 ans, organisées par Barrachou Paddle au départ de Meneham !

*La combinaison n’est pas incluse dans le tarif, contactez Barrachou Paddle au 06 52 97 73 09 pour en réserver une.

Réservations sur www.meneham.bzh +33 6 52 97 73 09 Une balade en paddle pour des enfants de 10 à 14 ans, organisées par Barrachou Paddle au départ de Meneham !

*La combinaison n’est pas incluse dans le tarif, contactez Barrachou Paddle au 06 52 97 73 09 pour en réserver une.

Réservations sur www.meneham.bzh dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville